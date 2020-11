L'INCHIESTA

CATANZARO «Nella campagna delle elezioni del Consiglio regionale del novembre 2014 accettava dagli esponenti del cosca di ndrangheta di Cutro riconducibile a Nicolino Grande Aracri, la promessa di procurare voti mediante le modalità dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, in cambio della promessa di compiere in ambito politico amministrativo azioni a vantaggio degli interessi economici del sodalizio. Nello specifico spendeva il suo ruolo di Assessore regionale uscente della Regione Calabria per favorire la conclusione dell'iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività del Consorzio FarmaItalia riconducibile alla cosca Grande Aracri». Questo è il capo di imputazione formulato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nei confronti del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini.

AI DOMICILIARI

Tallini, 68 anni esponente di Forza Italia, è finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Farmabusiness. Operazione scattata all'alba di ieri quando i Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e di Crotone hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura nei confronti di 19 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tentata estorsione, ricettazione e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

Il provvedimento trae origine da due attività investigative convergenti dirette e coordinate dal procuratore Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto, Vincenzo Capomolla e dai sostituti procuratori Paolo Sirleo e Domenico Guarascio. Nel mirino la potente cosca di ndrangheta Grande Aracri di Cutro, nell'area di origine e nel territorio catanzarese, con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali avviate in quest'ultima provincia mediante il reimpiego di capitali del clan.

Tra gli arrestati (domiciliari) anche Domenico Grande Aracri, avvocato del foro di Crotone, e fratello di Nicolino, il super boss di ndrangheta già condannato in diversi processi tra i quali Aemilia. Gli interventi di Tallini avrebbero consentito il rilascio delle autorizzazioni del Consorzio FarmaItalia che si occupava della distribuzione di medicinali da banco sul territorio nazionale e di fatto riconducibili ai Grande Aracri. Ai domiciliari è finito anche Paolo De Sole, professionista crotonese, ma che risiede e opera a Roma, esperto nel settore farmaceutico, mentre risulta indagato il padre Pasquale, anch'egli operante a Roma. Alla vigilia delle elezioni regionali del 2020, come ribadito dal presidente Nicola Morra, la Commissione parlamentare antimafia aveva diramato l'elenco degli impresentabili, tra questi figurava proprio Domenico Tallini.

«INDAGINE COMPLESSA»

Il procuratore Nicola Gratteri ha parlato di «indagine molto complessa e articolata, perché ha riguardato oltre che la Calabria anche l'Emilia e l'Umbria. Per arrivare a questo livello di indagine, che ha coinvolto una delle cariche più importanti della Regione, serve la fortuna di avere investigatori di primo ordine, come i carabinieri dei comandi provinciali di Catanzaro e Crotone, e dei colleghi bravissimi, dai sostituti al mio aggiunto».

