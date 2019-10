CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTACATANIA Dipendenti che strisciano il badge per i colleghi assenti, ma anche ragazzini che lo fanno per i loro familiari, e perfino davanti a personale compiacente dei vigili urbani, che assiste alla cosa senza battere ciglio. Sono alcune delle irregolarità registrate dalle telecamere nascoste dei carabinieri del comando provinciale di Catania che dal maggio a luglio del 2015 hanno ripreso il segna orario dei dipendenti del Comune di Piedimonte Etneo, in Sicilia. E non è un comportamento di singoli malfattori, ma una cosa di massa:...