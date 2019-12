L'INCHIESTA AOSTA Uno scambio elettorale politico-mafioso che ha condizionato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAAOSTA Uno scambio elettorale politico-mafioso che ha condizionato le elezioni regionali del 2018 in Valle d'Aosta. È l'accusa che la Direzione distrettuale antimafia di Torino contesta al presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson. Oltre a lui, hanno ricevuto un avviso di garanzia per lo stesso reato anche gli assessori regionali Laurent Viérin e Stefano Borrello, e il consigliere regionale Luca Bianchi. Non è escluso però che ci siano altri indagati.L'inchiesta - ribattezzata Egomnia - è stata condotta dai...