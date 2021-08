Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEVENEZIA Azienda Zero è pronta a spendere altri 28 milioni di euro per tamponi molecolari nei prossimi due anni. Ma dopo diciotto mesi di emergenza sanitaria, è ormai chiaro che l'unica certezza è che non ci sono certezze: nessuno può scrivere sulla pietra quale sarà l'evoluzione della pandemia e quale sarà la risposta del mercato, come si è visto con le dinamiche fluttuanti di quantitativi e di prezzi anche per le...