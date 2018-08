CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCENDIOMESTRE (VENEZIA) L'allarme è scattato alle 13.30, quando quella enorme colonna di fumo nero ha avvolto l'hotel Laguna Palace di Mestre. Una coperta cupa e decisamente poco rassicurante, scatenata da un incendio che però non ha interessato direttamente l'albergo, ma il parcheggio pubblico ai piedi dell'ala est. Le fiamme, partite da un camper, si sono propagate in fretta andando a divorare anche altre otto auto. LA MOBILITAZIONEI vigili del fuoco sono arrivati sul posto in pochi minuti con quattro automezzi e 15 operatori. Nessun...