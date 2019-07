CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCENDIOBORGO VENETO (PD) Allevamento avicolo devastato dalle fiamme, con oltre 100mila galline ovaiole morte carbonizzate e milioni di euro di danni. È il bilancio impressionante dell'incendio divampato ieri pomeriggio, verso le 14, a Borgo Veneto (Padova), nell'azienda zootecnica a conduzione familiare Fattoria Cillo. La colonna di fumo nero che si è innalzata dai capannoni colpiti è rimasta visibile per ore a decine di chilometri di distanza. Per domare l'incendio divampato poco prima delle 14 in uno dei capannoni di via Lunga, ci sono...