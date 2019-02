L'Imu sul Demanio potrebbe costare oltre 4 miliardi alle casse dello Stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ORDINANZAROMA Una botta da 4-5 miliardi di euro. Ecco la stangata fiscale che il Demanio rischia di vedersi rovesciare addosso se i Comuni, tutti i Comuni, decidessero di chiedere al braccio amministrativo del ministero dell'Economia l'Imu non pagata negli ultimi cinque anni. La grana è scoppiata all'improvviso e promette di avere effetti dirompenti tra il governo e gli enti locali, peraltro già sul piede di battaglia per la composizione dell'ultima legge di Bilancio. In una ordinanza depositata alcuni giorni fa, la Cassazione ha...