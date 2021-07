Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'IMPRESAVENEZIA La tecnologia della coltivazione verticale è da viaggio spaziale, non spreca l'acqua, riutilizza il territorio. E da quest'anno l'impresa Zero del trevigiano Daniele Modesto, 49 anni, che ha sviluppato brevetti e impianti per coltivare piante, frutti e ortaggi in capannoni dismessi e in ambienti protetti, è anche un affare che promette di allargarsi a tutto il mondo. Il primo grande accordo è con Barilla e la sua Venture...