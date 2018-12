L'imprenditore padovano: troppi vincoli abbiamo già dimezzato le assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAIl Decreto Dignità ha colpito anche in Veneto affondando del lavoro. «Noi utilizziamo i contratti a termine per assumere il personale con percorsi progressivi - spiega Roberto Reffo, 62 anni, proprietario de La Meccanica, azienda metalmeccanica di Cittadella (Padova) da 15 milioni di fatturato e 77 addetti -. Il Decreto Dignità ha irrigidito questo processo ponendo dei vincoli pesanti sulla flessibilità di inserimento dei giovani che si sono già fatti sentire: abbiamo stabilizzato sì un paio di persone ma non ne abbiamo più...