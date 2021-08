Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VERTICEROMA Il piano del premier Mario Draghi e del governo italiano non cambia: per affrontare la crisi in Afghanistan serve un G20 straordinario, con il coinvolgimento di Cina e Russia, ma anche di Paesi come Arabia Saudita, Turchia e India. Dopo l'attentato nell'aeroporto di Kabul il timore è che la situazione precipiti ulteriormente e che gli spazi di manovra per intervenire diventino sempre più limitati. La preoccupazione di Palazzo...