IL PROGETTO

PADOVA È un giorno come un altro all'ospedale di Padova, nell'ultimo tratto di folle e disastrato 2020. Sono giorni di festa, ma se non fosse per qualche alberello stilizzato qua e là, nessuno ha tempo né voglia di festeggiare. Eppure a prima vista sembra un giorno di due o tre anni fa, quando le emergenze erano le solite e il via vai di medici, infermieri e pazienti seguiva ritmi non certo lenti ma comunque sopportabili. Nessun assembramento, nessuna coda di ambulanze, nessun accampamento. Eppure il Covid c'è, eccome se c'è. «Un paziente su 8 è contagiato - spiega il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera Luciano Flor, da qualche giorno chiamato a dirigere la Sanità regionale del Veneto - ma, anche se con fatica, riusciamo a far fronte e a gestire le emergenze».

IL SUCCESSO

È un giorno come un altro, ma non per noi del Gazzettino. È il giorno in cui si tirano le fila di un'iniziativa che 8 mesi fa - eravamo nel pieno della prima ondata, quando le Terapie intensive erano state investite all'improvviso da un'ondata di persone che avevano bisogno di macchinari speciali per riuscire a respirare e sopravvivere - ha chiamato in causa i lettori del Nordest per aiutare i medici a far fronte all'emergenza. Un'iniziativa voluta dal Gruppo Caltagirone Editore, che ha individuato l'Azienda Ospedaliera di Padova tra quelle maggiormente sottoposte al fuoco della prima linea nella battaglia contro il Covid. Erano i giorni in cui i letti di terapia intensiva, i macchinari, i respiratori polmonari sembravano non bastare mai.

E Il Gazzettino, interprete di una società come quella nordestina abituata a mettersi in gioco nei momenti di difficoltà, ha lanciato una raccolta di fondi per consentire all'Azienda Ospedaliera di Padova di trovare sul mercato e mettere subito a disposizione di medici e pazienti il materiale necessario, senza dover attendere i lunghi iter burocratici necessari quando si maneggiano i bilanci pubblici. Soldi freschi, con la massima libertà di impiegarli immediatamente secondo necessità.

Sapevamo che i soldi dei lettori, poco meno di mezzo milione di euro, sarebbero finiti in buone mani: l'ospedale di Padova, uno dei più grandi d'Italia, è all'avanguardia in molti campi e anche nella prima ondata del Covid si era dimostrato pronto a trovare le contromisure sia dal punto di vista medico che organizzativo. Ma ora che la seconda ondata dell'attacco virale sembra aver raggiunto il suo culmine, siamo andati a vedere come i veneti e i friulani sono riusciti a contribuire, dove è stato investito il mezzo milione di euro che abbiamo raccolto, frutto di donazioni arrivate da migliaia di lettori.

IL RISULTATO

Ed eccoli lì, i 4 sistemi di ventilazione polmonare, le attrezzature per aumentare i posti in Terapia Intensiva, i 3 apparecchi radiologici portatili, i 2 apparecchi per la rilevazione di campione per la diagnostica di microbiologia e virologia. Fa effetto vederli, in pieno funzionamento già da tempo. Ricordiamo i giorni febbrili di marzo e aprile, quando il Direttore generale Luciano Flor ci faceva pervenire a più riprese i ringraziamenti con brevi messaggi, perché non c'era nemmeno il tempo per esprimere la gratitudine sentita ai lettori del Gazzettino. Ma noi con loro lo sapevamo, lo capivamo. Oggi, che questo tempo per fortuna c'è, Flor e il Direttore Sanitario Daniele Donato, il direttore amministrativo Roberto Toniolo, la dirigente della Struttura Affari generali Maria Grazia Calì e la responsabile dell'Ufficio Stampa Luisella Pierobon mostrano al Direttore del Gazzettino Roberto Papetti e suo tramite ai lettori, ciò che i veneti e i friulani sono riusciti a fare. Ed è davvero tanto.

LA MISSIONE

«Va dato merito ai lettori del Gazzettino di avere dato una dimostrazione di che cosa significhi essere comunità - dice Flor -; è davvero confortante e significativo vedere che la gente sente l'ospedale come una cosa sua, apprezza il lavoro di chi ci opera e ci appoggia con fiducia. Davvero grazie».I fondi sono stati utilizzati immediatamente con la libertà di spesa (e conseguente abbattimento di molte barriere burocratiche) per l'acquisto di attrezzature fondamentali, che hanno salvato vite umane. Soldi spesi bene anche grazie all'abnegazione di medici e infermieri e all'organizzazione che continua a dar prova di funzionare: meccanismi ormai collaudati come il doppio binario per il ricovero di pazienti sospetti Covid e di chi invece si presenta al pronto soccorso per una frattura o altre patologie non collegate all'epidemia. Un'organizzazione che viene verificata con riunioni giornaliere tra tutti i responsabili dei reparti, che suggeriscono terapie, correzioni, nuove necessità alle quali viene data risposta nel minor tempo possibile. Per migliorare ancora di più una macchina che già viaggia ad alta velocità, e che sa di poter contare anche sulla spinta dei lettori del Gazzettino, ai quali va anche il nostro plauso e ringraziamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA