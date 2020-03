VENEZIA L'immagine del Veneto, e dell'Italia, resta un tema centrale nell'agenda pubblica internazionale. Ieri è tornato a parlarne il governatore Luca Zaia: «Spero vivamente che questo Paese cominci a tessere rapporti personali, con presenza fisica, con tutti i leader degli Stati che hanno dubbi o nei quali si parla male dell'Italia. E si faccia capire che questo non è un Paese di infettati, in quarantena, ma con un'alta civiltà, che sta affrontando il tema, a differenza di qualcun altro che fa finta di non vederlo». A preoccupare il presidente della Regione sono anche le richieste di certificazione dei prodotti: «Noi come sanità siamo a disposizione, però se si continua con questa pandemia mediatica di far credere che tutto quello che passa per il Veneto, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna o per l'Italia abbia un problema sanitario, allora vuole dire che non funziona nemmeno quello che dovrebbe essere un presidio minimo di diplomazia internazionale, che dobbiamo assolutamente avere e ripristinare velocemente».

Nel frattempo è stato inviato a Bruxelles il videointervento di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, in occasione del dibattito sull'impatto del Coronavirus sulle comunità locali, ospitato dal Comitato delle Regioni in cui il vicentino è capo della delegazione italiana. «Al momento ha detto è complesso prevedere l'andamento della malattia, ma la gestione nella Regione Veneto ha dimostrato con numeri reali che lo scenario è governabile e i risultati possono essere positivi. Quanto stiamo sperimentando porta un segnale di speranza per tutti: abbiamo lavorato con scienza e coscienza aprendo una nuova stagione positiva di cooperazione fra ricerca, università, sanità e pubblica amministrazione, che hanno messo insieme le loro forze non solo per sconfiggere il

Coronavirus ma anche l'ignoranza e le fake news».

