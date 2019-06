L'imbarazzo di Zingaretti: questo Pd non fa nomine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA L'imbarazzo dem. La presa di distanza di Zingaretti. Ma senza forzare contro Lotti, senza scaricarlo, in nome di una prudenza che è tipica del segretario. La pax interna al partito, sempre molto precaria, sostanza delicatissima da maneggiare, consiglia a Zingaretti toni così, che evitano lo scontro con i renziani arciconvinti che il Lampadina (soprannome di Lotti) non abbia fatto nulla di male: «Il Pd non ha mai dato mandato a nessuno - dice il leader del Nazareno - di occuparsi di degli assetti degli uffici giudiziari. E...