L'imam: «Le famiglie sorveglino i figli contro il lavaggio del cervello su internet»

«Questa vicenda ci ferisce e ci chocca, ma non ci stupisce più di tanto, perché sappiamo quanto incontrollabile sia l'ondata di indottrinamento via web, mediante Youtube, tramite social network, un vero e proprio lavaggio del cervello per giovani che sono poco legati alle loro comunità e che finiscono nei buchi neri della Rete». Il siriano-italiano Nader Akkad non è certo un apocalittico delle tecnologie: è un ingegnere, con varie lauree e diversi dottorati fra Aleppo e Trieste. Ma del capoluogo giuliano il 48enne è anche l'imam, con...