Andrea Causin, senatore veneziano di Forza Italia, ha votato sì alla fiducia a Conte. «La gravità del momento non è compatibile con una crisi di governo».

Cosa l'ha convinta dell'appello di Conte?

«Il fatto di volersi concentrare nella lotta alla pandemia e nel sostegno alle pmi, ma anche la volontà di aprire una stagione politica nuova».

È vero che è stato Renato Brunetta a convincerla?

«No, Renato è un amico, ma questa è una scelta personale compiuta in solitudine».

Ha ricevuto pressioni?

«L'unica pressione l'accorato appello del presidente della Repubblica nel discorso di Capodanno».

Forza Italia l'ha buttata fuori.

«Ovvio. Negli ultimi mesi sono stato a disagio, il centrodestra ha assunto una deriva sovranista e populista».

Prima di aderire a Scelta Civica e poi a FI, era vicesegretario veneto Pd. È un ritorno a casa?

«No, non esco da FI per andare nel Pd, il mio è un atto di fiducia a un governo che vuole dare risposte al Paese».

Cosa pensa di Renzi?

«Una persona intelligentissima che ha sollevato questioni fondate ma che ha la sindrome di Palazzo Chigi: non tollera che ci sia qualcun altro.

Alda Vanzan

