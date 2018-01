L'ex stratega Bannon rilancia i veleni sul Russiagate «Incontri sovversivi tra Don jr e gli emissari di Putin»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEW YORK È ormai scontro aperto tra Donald Trump e Steve Bannon, che in un nuovo libro del giornalista Michael Wolff rilancia alla grande il Russiagate definendo «sovversivo» e «antipatriottico» l'incontro alla Trump Tower tra il figlio Don jr e un gruppo di russi. «Bannon non ha niente a che fare con me o con la mia presidenza, quando l'abbiamo licenziato non solo ha perso il lavoro, ha perso anche la testa», si è scatenato il tycoon attraverso la portavoce Sarah Sanders.Nel libro Fire and fury, in uscita negli Usa la prossima...