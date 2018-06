L'ex sindaco commercialista presidente della Liga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA Laureato nel 1991 in economia e commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia, il neo-sottosegretario al ministero dell'Economia e della Finanza, il padovano Massimo Bitonci, è di professione commercialista e revisore dei conti. Prossimo ai 53 anni ( li compirà il 24 giugno), Leghista di lungo corso, è attualmente il presidente della Liga Veneta, guidata dal segretario Toni Da Re. Eletto nel 2008 deputato, è stato capogruppo per la Lega in commissione Bilancio e vicepresidente della Bicamerale di controllo sulla Cassa depositi e...