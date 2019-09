L'ex populista diventa avvocato delle 2 sinistre E gli gridano: venduto!

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOROMA Populista io? No. Addirittura «orgogliosamente populista», come si definì in occasione del Conte 1? Meno che mai. Ora è l'Avvocato delle sinistre. Davanti a lui, per lui, con lui - mentre dai banchi della Lega gli gridano: «Traditore», «Venduto», «Riciclato», «Giuda» e lui attizza la rissa e la usa - va in scena nell'unione degli applausi rosso-gialli la rappresentazione di un mini compromesso storico. Suvvia, Aldo Moro non c'entra anche se in piccolo è un pugliese anche il Bisconte. Il connubio, nell'aula-arena...