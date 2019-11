L'ex ministro nella bufera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROMA Elisabetta Trenta ha mentito, o almeno così pare. Perché il canone che pagava mensilmente per occupare un alloggio di 180 metri quadri, nel cuore di San Giovanni, era di 314,95 euro e non di 540 come aveva dichiarato. Per l'esattezza, 141,76 euro, ai quali vanno aggiunti 173,19 euro «per il mobilio». Dopo le polemiche sulla casa, le pressioni politiche e l'invito del leader del suo partito, Luigi Di Maio, l'ex ministro della Difesa, ieri, ha deciso che lascerà l'appartamento, assegnatole dopo la nomina e girato al marito...