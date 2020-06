L'INCHIESTA

ROMA Nel 2010 si era difeso da quell'accusa di molestie sessuali, che l'aveva portato alle dimissioni dalla giunta Moratti, in una conferenza stampa, dove aveva schierato l'intera famiglia, definendosi vittima di un equivoco. Ieri, Paolo Massari, giornalista televisivo di 55 anni, sposato e padre di due figli, è finito a San Vittore. L'accusa è di avere stuprato un'ex compagna di scuola, che lo aveva contattato e incontrato sabato sera per avere qualche consiglio sulla sua attività imprenditoriale, in difficoltà dopo il lockdown.

La donna è fuggita, con i vestiti strappati, dal garage dove si sarebbe consumato lo stupro, la visita medica all'ospedale Mangiagalli, dove è ancora ricoverata e assistita da uno psicologo, ha confermato la violenza.

LA VICENDA

Erano circa le 23 di sabato quando i passanti hanno visto la donna seminuda per strada, correva e urlava. I primi soccorsi sono arrivati da una volante della polizia. Secondo la ricostruzione e le accuse molto circostanziate, dopo un aperitivo, il giornalista aveva proposto all'amica di lasciare lo scooter nel suo box e proseguire la serata al ristorante. Ma quando erano arrivati al garage, dal quale c'è un accesso diretto a un appartamento dell'ex assessore, l'uomo avrebbe tentato di chiudere la saracinesca e poi avrebbe violentato la sua amica. La vittima è però riuscita a fuggire. Sono stati gli agenti che l'hanno soccorsa ad accompagnarla al Mangiagalli, ove è ancora ricoverata ed è stata assistita anche da uno psicologo.

IL PRECEDENTE

La denuncia è partita immediatamente e Massari è stato arrestato la scorsa notte. Nelle prossime ore sono previsti l'interrogatorio e la convalida della richiesta di arresto, che il pm di turno, Donata Costa, sta predisponendo. Poi toccherà alla difesa dell'ex politico.

Assessore all'Ambiente della giunta Moratti, Massari era stato costretto a dimettersi nel 2010. Le pressioni erano arrivate dal sindaco e da Beppe Sala, l'attuale primo cittadino di Milano, all'epoca, direttore generale del Comune. Lo scandalo era stata provocato dalla denuncia di una funzionaria del consolato norvegese, che aveva riferito di avere subito molestie sessuali da parte dell'assessore durante una cena. Così il sindaco si era visto recapitare due lettere indignate da parte del diplomatico. La vicenda non aveva avuto un seguito giudiziario, l'assessore aveva convocato una conferenza stampa insieme alla moglie, per difendersi e smentire tutte le accuse. E negli ultimi dieci anni aveva continuato a ripetere che quella storia, falsa, aveva devastato la sua carriera politica.

Adesso dovrà affrontare un'altra difesa.

Val.Err.

