L'ex commissario straordinario ritornato in Laguna

MESTRE Una carriera vissuta negli alti apparati dello Stato, dal Viminale al Quirinale, negli anni romani del suo apprendistato, fino alla guide degli uffici territoriali del Governo di mezzo Nordest. Vittorio Zappalorto, 62 anni, originario di Treviso, è chiamato in causa per il suo ruolo di Prefetto di Gorizia, incarico ricoperto per due anni, dal 2013 al 2015. Nel frattempo, ai primi di luglio del 2014, in seguito al terremoto giudiziario legato all'inchiesta per le tangenti sul Mose di Venezia, e alle dimissioni dell'allora sindaco...