L'ex boss detenuto a Padova può chiedere i primi benefici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN VENETOVENEZIA Proprio nelle ore in cui la Consulta era riunita per decidere sui permessi premio per i mafiosi all'ergastolo, è rimbalzata in Veneto una sentenza della Cassazione che potrebbe costituire un campo di applicazione del nuovo principio costituzionale. Si tratta del verdetto che, confermando il pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, sancisce l'impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte di Agostino Lentini, spianandogli così la strada alla richiesta di benefìci penitenziari. Sul 56enne...