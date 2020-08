LO SCANDALO

LONDRA Juan Carlos «avrà centinaia di conti in altre giurisdizioni» e quindi molti altri sistemi per far perdere traccia di quegli eventuali fondi neri per i quali gli inquirenti gli stanno alle calcagna. Parola di Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ex amante dell'ex re spagnolo e destinataria di un bonifico assai reale da 60 milioni di euro fatto nel 2012 per «gratitudine» quando i due non erano già più una coppia e lui voleva solo dirle «quanto significasse» per lui. E ora che proprio le indagini sui fondi neri del sovrano emerito hanno convinto o costretto Juan Carlos a lasciare la Spagna alla volta di un luogo più comprensivo e amichevole come gli Emirati Arabi, la nobildonna di origine danese ha scelto di dare la sua versione dei fatti in una lunghissima intervista alla BBC, spiegando innanzi tutto di trovare «straordinario che stiano sostituendo quarant'anni di modus operandi di un'impresa familiare con l'attenzione verso una sola persona, che sono io». La bionda cinquantacinquenne, residente a Londra, a differenza di Juan Carlos che fino al 2014 era sul trono e godeva quindi di immunità, rischia conseguenze penali in Spagna per una vicenda che ha attirato l'attenzione anche degli inquirenti svizzeri.

MACCHINETTA CONTASOLDI

Questi ultimi hanno aperto un'indagine per capire se le enormi somme versate su un conto svizzero legato a una fondazione offshore con sede a Panama e con Juan Carlos come beneficiario fossero legate ad un appalto per la costruzione dell'alta velocità in Arabia Saudita a una società spagnola. Indagine partita da un'intercettazione, probabilmente della zu Sayn-Wittgenstein, che raccontava del suo ex amante di ritorno dall'Arabia Saudita con valigette di soldi che poi contava con la sua apposita macchinetta. Quando le fece il versamento, «ero molto sorpresa, perché è ovviamente un regalo enormemente generoso», ha raccontato la zu Sayn-Wittgenstein, spiegando che la decisione della donazione era stata presa dopo che il suo appartamento di Monaco era stato messo a soqquadro, forse dai servizi segreti spagnoli decisi a difendere la monarchia, e per evitare che la famiglia, in caso di morte di Juan Carlos, non rispettasse la sua decisione di lasciare qualcosa alla donna che amava e alla quale aveva anche chiesto di sposarlo. «Nel 2014 ha fatto dei tentativi disperati di farmi tornare da lui» e quando lei gli ha detto di no lui «è uscito completamente di testa» e le ha chiesto «tutto indietro», ha raccontato la donna, che ha detto che denuncerà presso le autorità britanniche le minacce che sostiene di aver ricevuto dal capo dell'intelligence spagnola non parlare con la stampa o non possiamo garantire che tu e i tuoi figli sarete al sicuro e la perquisizione della sua casa di Monaco.

