VENEZIA «La Mostra del cinema di Venezia? Bisogna farla». Luca Zaia ne è convinto: se la Biennale di Architettura è saltata, rinviata all'anno prossimo perché gli artisti dei Paesi partecipanti hanno fatto presente di non essere in grado di consegnare e allestire le opere in piena emergenza sanitaria da coronavirus, diverso è il discorso per la Mostra del cinema, quest'anno - teoricamente - in programma dal 2 al 12 settembre. Il mese, a quanto pare, migliore per scongiurare contagi. Zaia, presidente della Regione Veneto e, in quanto tale, componente del consiglio di amministrazione della Biennale, ha fatto un parallelismo: elezioni e Mostra del cinema. «Gli esperti del Comitato tecnico scientifico nazionale - ha detto Zaia - hanno dato un parere a proposito delle elezioni. Hanno detto: non oltre il mese di settembre. Quindi dovremmo essere tranquilli non solo per le elezioni, ma anche per la Mostra del cinema».

Zaia ha riferito di aver parlato con il presidente della Biennale, Roberto Cicutto: «Per quanto riguarda Architettura è stato detto che la maggior parte degli espositori non se la sentiva di fare gli allestimenti dei padiglioni. Per quanto riguarda, invece, la Mostra del cinema probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che siamo abituati a vedere, perché si sono fermate le lavorazioni e le anteprime dei film. Ma io dico che la Mostra del cinema deve essere fatta, il periodo ad oggi sarebbe ottimale, sarebbe anche un segnale importante per Venezia e per il Veneto».

Entro il mese di maggio, al massimo entro i primi giorni di giugno, il direttore della Mostra del cinema Alberto Barbera presenterà a Cicutto e al consiglio di amministrazione della Biennale il progetto della rivoluzionata Mostra del cinema, edizione numero 77. Per forza di cose la Sala Grande del Palazzo del cinema al Lido, con i suoi mille posti, non sarà utilizzata a capienza intera. L'idea è di promuovere le proiezioni all'aperto, anche a Venezia, pur con l'incognita della pioggia. Di sicuro non si potranno fare parallelismi e tantomeno confronti con le precedenti edizioni: Venezia77 - se si farà - avrà minori accreditati, meno pubblico e, soprattutto, un minore introito economico da biglietti e abbonamenti. Resta da capire quanti film resteranno bloccati a causa del coronavirus.

