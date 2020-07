L'EVENTO STORICO

TRIESTE Onorare la memoria le memorie di tutti sul confine orientale per costruire insieme un futuro migliore in un'Europa migliore. Mano nella mano innanzi ai morti dell'una e dell'altra parte: una fotografia che è già storia. Ecco lo spirito di una giornata memorabile che ha visto i Presidenti di Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pahor, riconsegnare dopo un secolo esatto alla comunità slovena locale la Narodni Dom (Casa nazionale) di via Filzi a Trieste, data alle fiamme da infiltrati ultranazionalisti italiani il 13 luglio 1920.

DOLORE E AMICIZIA

«La storia e le sofferenze di queste terre non si cancellano, per questo le aspirazioni dell'avvenire chiamano al senso di responsabilità», ha affermato Mattarella. «Occorre fare della memoria un patrimonio comune, sviluppando amicizia e condivisione e non separazioni e frizioni in queste aree di confine preziose per l'Europa». A sua volta Borut Pahor ha citato l'Antigone di Sofocle: «Non a odiare ma ad amare sto in questo mondo». E ha aggiunto, definendo Trieste «capitale d'Europa per un giorno», che «l'odio non richiede impegno ma soltanto il lasciarsi andare, mentre l'amicizia chiede coraggio». Una giornata che ha riproposto lo spirito di Trieste del luglio 2010, quando Riccardo Muti diresse un indimenticabile concerto in faccia al mare di piazza Unità davanti ai Presidenti di Italia, Slovenia e Croazia. Ma stavolta quel medesimo spirito ha compiuto un ulteriore, decisivo passo avanti: il reciproco riconoscimento dei Caduti italiani e di quelli sloveni, attraverso la deposizione congiunta di corone d'alloro con i colori dei due Paesi alla Foiba di Basovizza e al non lontano cippo che ricorda quattro attivisti sloveni antifascisti del movimento clandestino Tigr. La Foiba, visitata per la prima volta da un Capo di Stato dell'ex Jugoslavia, serra per sempre nelle viscere di roccia i corpi di centinaia di vittime eliminate ruvidamente dal Nono Corpus titino durante i 40 giorni di occupazione di Trieste fra il maggio e il giugno 1945, talora per epurazione politica ma assai spesso per vendette personali su uomini e donne colpevoli soltanto d'essere italiani. I fucilati, invece, Ferdo Bidovec, Fran Marusic, Zvonimir Milos e Alojz Valencic, di età compresa fra i 22 e i 34 anni, furono condannati dal Tribunale speciale fascista e uccisi il 6 settembre 1930 in quanto ritenuti responsabili dell'attentato al giornale filo-regime Il popolo di Trieste, in cui trovò la morte il giornalista Guido Neri. Gli onori ai fucilati erano stati espressamente richiesti dal Capo dello Stato sloveno.

L'EMOZIONE

Palpabile, fin dagli onori militari d'inizio giornata al Piemonte Cavalleria di Opicina, la commozione di chi sia nato su questa frontiera, che fu proscenio di muri e tragedie, di fronte ai due Presidenti uniti dall'amicizia personale e inter-nazionale, lo sguardo rivolto a quelle due bandiere affiancate e animate dal borino sul Carso, non più spartite da una demarcazione imperativa, che mai come adesso testimoniano un ideale di fratellanza sostanziale oltre ogni protocollo. Tale fratellanza come ha insistito Mattarella si fonda sul rispetto delle memorie e la condivisione di progetti e territori. E chi non ha memoria ammoniva Primo Levi non ha futuro. Del resto le difficili settimane del lockdown imposte dal Covid 19 hanno dettato una nuova, drammatica chiusura di questo confine, circostanza che le popolazioni locali dell'una e dell'altra parte hanno vissuto come un amaro amarcord del Novecento. Quasi l'intero programma, che ha registrato la presenza dei ministri Luigi Di Maio (Esteri), Luciana Lamorgese (Interno) e Gaetano Manfredi Università e ricerca), è stato contraddistinto dall'impiego rigoroso delle mascherine e nemmeno il momento dell'incontro fra i due Presidenti a Opicina ha lasciato spazio a una sia pur minima sbavatura: niente stretta di mano.

Ma a Basovizza, al cospetto della grande Foiba e al vicino cippo dei fucilati, la mascherina ha ceduto brevemente il passo alla storia: Mattarella e Pahor a volto scoperto si sono posti l'uno di fianco all'altro, mano nella mano. Pochi secondi silenziosi che sembravano un'eternità di giustizia e riscatto vicendevoli. Immagini che entrano d'impeto negli annali, come l'istantanea analoga scattata a Verdun il 22 settembre 1984 con il cancelliere tedesco Helmut Kohl e il presidente Francese Francois Mitterand. A Verdun come sul Carso il silenzio ha parlato per tutti.

ATENEO SLOGGIATO

Trecento uomini e donne delle forze dell'ordine hanno garantito la massima sicurezza, soprattutto attorno al Palazzo del Governo, in piazza Unità, dove si è radunata una piccola folla per assistere all'arrivo dei due Capi di Stato alla cerimonia formale di riconsegna alla costituenda fondazione delle comunità slovene in Italia del Narodni Dom, che nell'ultima fase storica ha ospitato la Scuola interpreti dell'ateneo giuliano dopo aver a lungo ospitato un albergo: l'Hotel Regina. L'Università resterà ancora qualche mese nell'edificio, in attesa che si renda disponibile un'altra sede e che la comunità slovena sia pronta a procedere anche tecnicamente all'acquisizione e alla fruizione del palazzo.

