L'EVENTO ROMA Manca poco per essere testimoni di uno spettacolo senza precedenti.

L'EVENTOROMA Manca poco per essere testimoni di uno spettacolo senza precedenti. La notte tra venerdì e sabato il cielo ci regalerà un evento da record: l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Per l'occasione si vestirà di rosso e con questo nuovo aspetto ci farà compagnia per ben un'ora e 43 minuti.LA POSIZIONEIl colore rossastro è dovuto al fatto che il nostro satellite naturale si troverà nel cono d'ombra creato dalla Terra che nel medesimo momento si posizionerà tra questo e il Sole. Durante l'eclissi totale di Luna la luce...