L'EVENTOROMA Ancora poche ore all'inizio della notte in rosso, la più ricca di eventi astronomici dell'anno: stasera la Luna e Marte saliranno a braccetto in cielo, entrambi vestiti di rosso. Il nostro satellite per l'eclissi totale più lunga del secolo, un'ora e 43 minuti, Marte perché si sta avvicinando alla Terra come non aveva mai fatto negli ultimi 15 anni, mostrandosi più grande del solito, di circa il 10%, per la cosiddetta grande opposizione del 2018. In pratica il pianeta rosso, che nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per la...