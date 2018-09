CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTO PALERMO Mafiosi e mafiose convertitevi. È la prima volta che la Chiesa allarga il campo alla sfera femminile. Da Palermo Papa Francesco sfida a tutto campo Cosa Nostra, sa che la mafia si è emancipata e che tra le leve del potere nero non ci sono più solo uomini. Dall'altare predica con vigore: «Non si puo credere in Dio ed essere mafiosi. Chi e mafioso non vive da cristiano, perche bestemmia con la vita il nome di Dio-amore».Si rivolge ai boss, maschi e femmine. «Convertitevi fratelli e sorelle. Smettete di pensare a voi stessi...