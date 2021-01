L'EVENTO

PADOVA I lenzuolini bianchi che proteggevano i quadri dopo tre mesi sono stati tolti. Volti e paesaggi, rimasti al buio e in un contesto surreale presidiato dalle guardie armate, sembrano riemersi da un sonno forzato, durato 90 giorni. Pronti a suscitare nuovamente emozioni, anche se a tempo determinato, per un pubblico contingentato e con orario ridotto. Da dopodomani, martedì, infatti, riaprirà anche la mostra Van Gogh. I colori della vita, allestita al Centro San Gaetano di Padova il 10 ottobre scorso, e chiusa per l'emergenza-Covid dopo tre settimane. E metaforicamente a essere protagonista è proprio il giallo, il colore più vicino alla luce che nel periodo francese per Van Gogh ha rappresentato una rivelazione decisiva per la sua straordinaria produzione artistica, e che oggi, caratterizzando invece il Veneto sulla base dell'andamento della pandemia, consente di tornare a tu per tu con capolavori di straordinaria bellezza come il Seminatore, il Covone sotto un cielo nuvoloso, o l'Autoritratto con cappello di feltro. La rassegna, come ha anticipato il curatore Marco Goldin, uno dei massimi esperti del maestro olandese, intanto tornerà ad accogliere i visitatori per 9 giorni, cioè fino al 12 febbraio, quando ci sarà l'aggiornamento legato ai contagi che determina appunto il colore di ciascuna regione. Nel frattempo il call center di Linea d'ombra è stato preso d'assalto con mille biglietti venduti poche ore, come il sito a cui si sono collegati centinaia di utenti, ma per ora vengono accolte prenotazioni solo per questo primo periodo in cui c'è la certezza dell'apertura.

LE RIFLESSIONI

Non è facile, comunque, far ripartire una mostra di tale portata, tra le più importanti allestite al mondo durante la pandemia, e quindi lo storico dell'arte ha deciso di ritardare di un giorno gli accessi, in modo da ri-tarare l'organizzazione del personale e della sicurezza. «Sarà come partire da zero, con una memoria della bellezza delle opere di Van Gogh da costruire una seconda volta - ha spiegato -. Ora finalmente davanti ai quadri reali, dopo le tante ore di dirette Facebook che all'artista olandese ho dedicato negli ultimi tre mesi. Sarà una sorta di seconda inaugurazione, come se la mostra partisse effettivamente il 2 febbraio 2021, per proporre la bellezza struggente dei colori, quelli di Van Gogh, che potranno aiutare a guarire le cicatrici che la pandemia sta lasciando nei nostri cuori. I colori della vita è del resto il sottotitolo della mostra, cioè luogo in cui arte, e appunto vita, si toccano per non lasciarsi più». Chiusura forzata prima, e riapertura parziale ora, però, penalizzano pesantemente. «Non capisco - dice ancora Goldin - quale sia la ratio che ha fatto decidere di far chiudere la mostra nel week end, visto che gli ingressi contingentati permettono di far entrare nelle sale l'identico numero di persone ogni giorno, che sia lunedì, o domenica. È un non senso. In secondo luogo, ribadisco che la possibilità di contagio è pari a zero, essendo i controlli rigorosi; per esempio, da Van Gogh entrano 15 persone ogni 10 minuti, che possono rimanere un'ora, con la sorveglianza che garantisce il rispetto del distanziamento. Ipotizzare di far fronte alle spese colossali che richiede una rassegna del genere, con 1.000-1.500 ingressi la settimana, è impensabile».

LA CITTÀ

Sulla riapertura della rassegna sono intervenuti pure il sindaco Sergio Giordani, e l'assessore alla Cultura, Andrea Colasio. «All'interno delle proposte culturali di Padova - hanno commentato - la mostra dedicata a Van Gogh si inserisce come una gemma preziosa ed è per questo che siamo felici che riparta in un tempo che rimane incerto, ma che proprio per questo ha bisogno di bellezza, come quella che offrono le opere straordinarie del pittore olandese».

I nuovi orari della mostra saranno i seguenti: dalle 10 alle 13, e dalle 14,30 alle 19,30, dal lunedì al venerdì, con chiusura il sabato e la domenica. Le prenotazioni vanno fatte al call center di Linea d'ombra, al numero 0422 429999.

Nicoletta Cozza

