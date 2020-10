L'EVENTO

NEW YORK Sabato 26 settembre, giardino delle rose, davanti alla porta d'ingresso dell'ufficio ovale della Casa Bianca. Poco più di centocinquanta ospiti erano radunati per festeggiare con Donald Trump il superamento del traguardo più ambito dai conservatori statunitensi durante il suo mandato. Il presidente stava per accompagnare attraverso il portico e verso il podio la giudice Amy Coney Barrett, scelta per rimpiazzare la poltrona lasciata vuota alla corte suprema dalla morte di Ruth Ginsburg.

ENTUSIASMO E AFFETTO

L'atmosfera non poteva essere più festosa per i padroni di casa: il controllo conservatore della massima consulta stava per essere sugellato per decenni. Il senatore Johnson abbracciava con entusiasmo i suoi amici; strette di mano correvano tra l'ex consigliera Kellyanne Conway e il senatore del Nevada John Jay Lee; ampi sorrisi splendevano sulle facce disadorne di mascherine protettive contro il virus. La folle spavalderia collettiva di fronte alla possibilità di contagio aveva spinto i funzionari della Casa Bianca a consigliare gli ospiti di rimuovere la mascherina, una volta superato il test di positività all'ingresso del giardino. Quella foto di gruppo è oggi l'immagine di una debacle che ha finito per investire non solo chi ha partecipato a quella cerimonia, ma l'intera Casa Bianca. L'adunata a volto scoperto e a stretto contatto, con le sedie tutte adiacenti l'una con l'altra, ha infettato almeno undici persone, e con ogni probabilità è stata l'occasione per Donald Trump e sua moglie Melania di contrarre il coronavirus. Il giardino delle rose, tradizionale teatro dei grandi annunci presidenziali e degli incontri di vertice della diplomazia internazionale, è divenuto nove giorni fa un generico focolaio di infezione, alla stregua di una discoteca estiva affollata da giovani impetuosi e irresponsabili. La doccia fredda è arrivata cinque giorni dopo, con l'esito del test somministrato alla consulente del presidente, Hope Hicks, la quale aveva accusato febbre e spossatezza a bordo dell'aereo presidenziale che tornava dal Minnesota.

La fedele ombra di Trump era infetta, e a tarda notte sarebbe arrivata la conferma anche per Donald e Melania. Venerdì è stata la giornata della piena. È risultato positivo il reverendo John Jenkins presidente dell'università di Notre Dame alla quale si è laureata la Barrett. Insieme a lui si sono ammalati Kellyanne Conway, i senatori Lee e Tillis, e la direttrice del Comitato nazionale repubblicano Ronna McDaniel. Almeno tre giornalisti che erano tra la folla hanno ricevuto lo stesso verdetto. Uno dei teatri più prestigiosi del potere negli Stati Uniti ha messo in scena una rappresentazione chiara, e al tempo steso tragica, del meccanismo ideale con il quale il coronavirus si diffonde tra la popolazione.

IL PANICO

Gli sherpa dell'amministrazione che lavorano a stretto contatto di gomito negli angusti corridoi della West Wing della Casa Bianca raccontano oggi che la reazione dell'ultima settimana è stata di puro panico. Ognuno sospetta il minimo colpo di tosse, e le mascherine sono ora onnipresenti. A metà giornata di venerdì, quando il capo di gabinetto Mark Meadows ha incontrato i cronisti per parlare della salute del presidente, ostentava ancora una volta la faccia scoperta. Ma cinque ore dopo, quando l'elicottero Marine One ha prelevato Trump per portarlo all'ospedale, il quadrato di stoffa decorava il volto di ognuno degli astanti, inclusa l'irriducibile portavoce del presidente Kayleigh McEnani.

Fl. Pom.

