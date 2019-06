L'Eurotower: «O sono una moneta parallela oppure fanno aumentare il debito pubblico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA O sono una valuta parallela, e quindi illegale. Oppure aumentano il debito. Non c'è altra possibilità. I mini-Bot, i titoli di piccolo taglio sognati da molti leghisti, considerati dagli economisti il primo passo per l'uscita dell'Italia dall'euro, arrivano all'attenzione del presidente della Bce, Mario Draghi. Che come aveva già fatto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, smonta l'idea accarezzata soprattutto da Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera e uno dei consiglieri più vicini...