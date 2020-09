L'EUROPARLAMENTO

BRUXELLES Un voto contrario e un'astensione al Parlamento europeo hanno mostrato ancora una volta l'inclinazione politica della Lega sempre indulgente verso la Russia e, in conseguenza di ciò, anche verso chi la Russia sostiene, in questo caso il presidente-dittatore bielorusso Lukashenko. Gli eurodeputati leghisti hanno votato contro a una risoluzione adottata dalla Camera Ue che condanna l'avvelenamento dell'oppositore russo Alexei Navalny, chiede l'apertura di un'inchiesta internazionale sul caso e invita i governi a rafforzare le sanzioni esistenti contro la Russia. E si sono astenuti su una risoluzione sulla Bielorussia nella quale gli europarlamentari chiedono sanzioni contro «un regime brutale e i suoi leader». Sulla risoluzione sulla Russia si sono però divisi i due maggiori partiti di governo, Pd e Movimento 5 Stelle: il primo ha votato il testo, e così hanno fatto i parlamentari di Forza Italia; il secondo si è astenuto e così hanno fatto i deputati di Fratelli d'Italia. Sulla risoluzione contro Lukaschenko Pd, M5S, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato a favore.

POLEMICHE

Il caso ha scatenato ovvie polemiche in Italia. Una posizione, quella del Carroccio, duramente criticata dal segretario dem Zingaretti e dal capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo Benifei che ha definito la scelta del partito di Salvini un favore a Putin. E le due posizioni dell'Europarlamento hanno innervosito sia Mosca che Minsk. La portavoce della diplomazia russa ha detto che mostrano come «i nostri partner occidentali non abbiano interesse a stabilire la verità. Il vero obiettivo della campagna informativa perseguita dalla Ue grazie a certe forze politiche apparentemente si riduce a garantire l'irreversibilità della linea distruttiva che l'Unione europea ha adottato nei confronti del nostro paese». Mentre il ministero degli esteri bielorusso ha definito «esplicitamente aggressiva» la risoluzione.

DOSSIER E RISOLUZIONI

Le relazioni Ue-Russia e il caso della rivolta popolare contro Lukashenko in Bielorussia costituiscono insieme alle tensioni nell'area del Mediterraneo orientale che chiamano in causa le relazioni con la Turchia i dossier più bollenti in questa fase. Lunedì prossimo i ministri degli esteri della Ue, il presidente del Parlamento David Sassoli e l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell incontreranno a Bruxelles Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa.

Nella risoluzione sulla Russia passata con 532 voti a favore, 84 contro e 72 astensioni, il Parlamento condanna il tentativo di assassinio di Alexei Navalny con un agente nervino «che può essere sviluppato solo in laboratori militari di proprietà dello stato il che implica fortemente che le autorità russe siano state dietro l'attacco». Si tratta di un episodio «parte di uno sforzo sistemico per mettere sotto silenzio le voci dissidenti in Russia, solo un elemento di una ampia politica russa focalizzata sull'oppressione interna e azioni aggressive nel mondo». Di qui la richiesta che sia avviata un'indagine sulle presunte violazioni degli impegni internazionali della Russia nel settore delle armi chimiche. E l'invito ai governi Ue a «mettere in atto ambiziose misure restrittive nei confronti della Russia».

La risoluzione sulla Bielorussia (574 sì, 37 no, 82 astensioni) condanna gli arresti di massa e gli attacchi violenti contro la popolazione e indica che l'Europarlamento respinge i risultati ufficiali delle «cosiddette elezioni» del 9 agosto che hanno confermato Lukashenko presidente, condotte «in flagrante violazione di tutti gli standard internazionali». Quando l'attuale mandato di Lukashenko scadrà il 5 novembre, il Parlamento Uenon lo riconoscerà presidente del paese e ritiene che il Consiglio di coordinamento dell'opposizione rappresenta provvisoriamente la popolazione. Gli eurodeputati chiedono che si svolgano nuove elezioni e invitano gli Stati Ue a decidere per altre sanzioni.

Antonio Pollio Salimbeni

