L'Europarlamento boccia la candidata di Macron

PARIGI «Uno schiaffo a Macron»: il no dell'Europarlamento alla candidatura di Sylvie Goulard a commissario Ue ha messo tutti d'accordo, destra, sinistra, liberali, osservatori e analisti. E come uno schiaffo l'ha presa anche Emmanuel Macron, che a fatica ieri ha trattenuto la stizza - anche nei confronti della presidente della Commissione Ursula von der Leyen - quando ha commentato la sonora bocciatura (82 voti contrari, 29 a favore e un'astensione) della sua ex ministra che avrebbe dovuto ricevere a Bruxelles l'importante portafoglio al...