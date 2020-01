L'Europa spinge per rilanciare Sophia Di Maio: facciamo rispettare l'embargo

LA PROPOSTA

ROMA L'Operazione Sophia Eunavformed torna di attualità. L'Europa conferma di avere «sul tavolo» la proposta di rivitalizzare la missione che ha compiti militari nel Mediterraneo centrale, non soltanto di contrasto ai contrabbandieri e ai trafficanti di esseri umani, ma anche contro chi vìola l'embargo delle armi da e per la Libia. Il fatto di «ridare alla missione le caratteristiche operative è sul tavolo e ne discuteremo» con i ministri europei - ha confermato l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell - È vero che tra i compiti dell'operazione c'è anche quello di sorvegliare il rispetto dell'embargo sulle armi su mandato dell'Onu. Sfortunatamente, però - ha aggiunto - la missione, pur essendo ancora attiva non è operativa, perché non ci sono le navi di nessuna Marina europea nelle acque del Mediterraneo centrale, mentre ci sono navi turche che pattugliano le coste libiche».

L'ipotesi di rendere nuovamente operativa Eunavformed ha provocato la reazione politica. L'ex ministro della Difesa Roberta Pinotti ha tenuto a sottolineare in un tweet indirizzato al ministro Luigi Di Maio, che tra i compiti di «Sophia c'è anche il controllo dell'embargo delle armi verso la Libia».

La missione era stata depotenziata durante il periodo di gestione del ministero dell'Interno da parte di Matteo Salvini, sostenitore della politica dei porti chiusi. La Germania aveva reagito per prima portando via le navi dal Mediterraneo e lasciando solo il controllo aereo. E altrettanto avevano fatto tutti gli altri paesi Ue.

Ieri sulla vicenda è intervenuto Di Maio, il quale ha spiegato che «vanno attivate delle misure che servano a far rispettare un embargo complessivo via terra, via aerea e via mare». Praticamente quello che spetta a Sophia, resa non operativa per responsabilità italiana nel contesto della politica dello stop agli sbarchi dei migranti nei mesi del governo Conte 1. Di vero c'è, comunque, che, a prescindere dalla missione, alla fine, non è chiaro se la Ue si impegnerà effettivamente a far rispettare l'embargo dato il coinvolgimento di Turchia (con al Serraj) e della Russia (con il generale Haftar).

L'ipotesi, però, piace agli addetti ai lavori. «L'impiego di un dispositivo aeronavale Ue, centrato su Sophia, ma con capacità in termini di controllo del mare, dello spazio aereo e di proiezione di forza maggiori, costituirebbe indubbiamente uno strumento flessibile e incisivo - ha considerato l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, ex capo di Stato Maggiore della Marina militare -, purché abbia forze sufficienti e regole d'ingaggio robuste che prevedano fra l'altro la possibilità di agire in acque territoriali libiche e sulla terraferma, oltre all'uso della forza al di là della mera autodifesa. Sarebbe un segnale concreto di presenza attiva dell'Ue - ha aggiunto l'alto ufficiale - Un dispositivo aeronavale in grado di intervenire dal mare sulla terra ferma in caso di necessità, senza la necessità di inserire contingenti di truppe nel tritacarne libico, con tutte le connesse complicazioni logistiche e di sicurezza per le basi a terra potrebbe essere utile anche per un'eventuale no fly zone e per impedire l'ingresso di armi e combattenti nei porti e negli aeroporti libici. Tuttavia, perché tale soluzione sia percorribile e soprattutto sia efficace c'è bisogno di unità d'intenti e obiettivi condivisi, a livello politico fra le Nazioni coinvolte, fra cui Francia e Italia».

E dello stesso avviso è Arturo Varvelli, analista dell'Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale), il quale ha evidenziato che non esistono alternative per l'Europa e per un maggior coinvolgimento, se non «con un'azione più decisa. E una delle opzioni potrebbe essere quella del potenziamento sul piano delle operazioni militari della missione», sulla base dell'assunto che «se non diamo concretezza sul piano militare alle nostre azioni non avremo alcuna leva: chi muove le pedine in campo è chi prende le decisioni». Per la leader di Fdi, Giorgia Meloni, poi, «il blocco navale si poteva fare anche prima. Così come da anni propone Fratelli d'Italia».

