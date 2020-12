BRUXELLES Nonostante la richiesta americana di frenare, l'Unione Europea e la Cina hanno deciso di «concludere in via di principio i negoziati per un accordo complessivo sugli investimenti» con il quale Pechino promette di offrire un accesso «senza precedenti» alle imprese Ue impegnandosi a lasciare alle spalle l'era dei trasferimenti obbligatori di tecnologie alle imprese cinesi e a contrastare il lavoro forzato. Non si tratta di un'intesa firmata perché occorreranno probabilmente mesi per definire i testi giuridici e tecnici. Poi il Consiglio UE dovrà pronunciarsi in via definitiva e così l'Europarlamento e non sarà una strada in discesa. Tuttavia la scelta è molto importante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico. Per Consiglio e Commissione l'accordo «contribuirà al riequilibrio» tra un mercato unico europeo largamente aperto (il più aperto del mondo) e il colosso cinese che vincola al massimo gli investimenti esteri.

La Ue è da parecchio tempo il primo partner commerciale della Cina e la Cina nel terzo trimestre è diventata il primo partner per la Ue davanti agli Stati Uniti. L'Europa ottiene che le imprese in Cina siano trattate allo stesso modo in cui tratta le imprese cinesi entro i propri confini. Il negoziato dura da sette anni.

