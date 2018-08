L'Europa non cede a Trump: avanti con gli affari in Iran

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA QUERELLEEra nell'aria: dopo le sanzioni sull'Iran ripristinate dall'amministrazione Trump è scontro tra le due sponde dell'Atlantico. Europa e Stati Uniti entrano in rotta di collisione e ricucire non sarà facile: perché se il presidente americano va avanti per la sua strada e minaccia di colpire anche gli alleati storici con misure restrittive, Bruxelles non sembra voler rimanere a guardare, così come Londra, Parigi e Berlino. E a lanciare la sfida al tycoon è la responsabile della politica estera della Ue, Federica Mogherini, con un...