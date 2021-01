LA POLEMICA

VENEZIA Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Bolzano in rosso scuro. Anzi no, solo Friuli e Bolzano. Passano poche ore e Veneto ed Emilia Romagna vengono promosse a rosso standard, alla pari del resto d'Italia, che comunque in questo periodo registra dati migliori di buona parte dell'Europa: dall'Inghilterra, alla Francia, alla Germania. E comunque il caos sull'Europa dei colori è già scoppiato.

Il giorno in cui le Regioni attendono il verdetto del Comitato tecnico scientifico che darà i nuovi colori e, di conseguenza, allenterà o aumenterà le restrizioni, ecco che dall'Europa arriva la mazzata. Il rosso scuro è la classificazione peggiore, quella che indica il rischio di contagio alto sul fronte del Covid e, anche se non si tratta di una disposizione vincolante ma solo di un consiglio agli Stati membri, il risultato è pessimo: significa che chi arriva da queste regioni è trattato come un untore, dovrebbe farsi il tampone prima di partire, poi la quarantena quando entra in un altro Paese, di nuovo il tampone prima di tornare a casa. Ma davvero il Nordest è messo così male? È vero che la valutazione europea viene fatta su base quindicinale e ha come soglia 600 positivi ogni 100mila abitanti, ma ieri il Veneto aveva 156 positivi. Un quarto di quanto stabilito a Bruxelles.

Ieri il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha reso noto due mappe aggiornate al 28 gennaio. E già questo la dice lunga, perché la seconda ha contraddetto la prima. La prima mappa, sventolata in videoconferenza stampa dal commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, dava Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e provincia autonoma di Bolzano in rosso scuro; la seconda, a distanza di qualche ora, contemplava in zona rosso scuro solo il Friuli e Bolzano, mentre Veneto ed Emilia-Romagna risultavano rosso semplice, come tutto il resto d'Italia e gran parte dell'Europa. Scontate le prese di posizioni e le polemiche.

Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, ha scritto subito al ministro alla Salute Roberto Speranza: «Abbiamo appreso con sorpresa dalle agenzie di stampa che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha proceduto ad un aggiornamento delle mappe dei contagi da Covid-19 in Europa ricomprendendo alcuni territori fra le aree rosso scuro cioè quelle in cui il virus circola a livelli molto elevati. Tenuto conto delle pesanti ripercussioni che tale classificazione genera sia in termini di immagine che di ricadute negative, in particolare per il comparto turistico, ti chiedo un intervento a tutela delle Regioni e delle Province autonome italiane, tenuto anche conto che la mappatura proposta dall'Ecdc è fondata su parametri e criteri che non sono stati preventivamente condivisi».

Duri i governatori. Luca Zaia, Veneto: «È scandaloso. Acquisiremo tutti i documenti e andremo fino in fondo per capire su che basi si fonda questa pubblicazione, chi l'ha diffusa, che dati sono stati usati, e qualora emergessero incuria, inesattezze, leggerezze, non mancheremo di tutelarci. Insistono pur avendo visto i nostri chiarimenti, pur avendo noi ampiamente documentato trattarsi dell'utilizzo di un parametro non omogeneo e quindi inattendibile. È il paradosso della virtuosità perché viene colpito chi fa più tamponi e quindi trova più casi. A questa Ecdc vorrei chiedere come mai in Europa non c'è ancora una modalità unica per fare e conteggiare i campionamenti al fine di rilevare la reale diffusione del virus. Con questa improvvida pubblicazione questi signori non hanno certo ottenuto il risultato di contrastare il Covid, ma quello di ammazzare un'economia come quella veneta totalmente globalizzata, come quella della Regione più turistica d'Italia, nella quale vengono da tutto il mondo il 66% dei 70 milioni di turisti che ogni anno scelgono il Veneto. Solo questo costituisce un danno gravissimo per il quale andremo fino in fondo per tutelarci al meglio».

Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia: «Chiediamo al Governo di intervenire subito a livello europeo per chiedere la correzione di questa mappatura che, prendendo in considerazione un unico parametro, penalizza esclusivamente chi è in grado di fare molti tamponi. Questo meccanismo di valutazione della diffusione della pandemia produce danni gravissimi all'immagine dell'intero Nordest con pesanti ripercussioni in particolare sul nostro comparto turistico. Non possiamo accettare una mappatura che non si poggi su dati scientifici condivisi. Per questo chiediamo all'esecutivo nazionale di agire immediatamente in difesa delle Regioni italiane».

