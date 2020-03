IL CASO

ROMA «Di fronte alle conseguenze economiche, lavorerò perché l'Unione Europea coordini la risposta e usi gli strumenti necessari contro i rischi per la crescita e il lavoro». Consapevole della valanga che sta per arrivare sui palazzi di Bruxelles, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia, usa i social per mettere in qualche modo le mani avanti nel giorno che a Roma si vota per colui che prenderà il suo posto alla Camera. Il Commissario evita di entrare nel merito anche se il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha già promesso 3,6 miliardi in più che verranno presi dal deficit. Ovvero altro debito che si unisce ai 2500 miliardi che rappresentano un vero e proprio fardello per le nuove generazioni. Sempre da Bruxelles arriva il segnale di «disponibilità e solidarietà» nei confronti dell'Italia che forse più di altri paesi europei è alle prese con le conseguenze dell'emergenza Coronovirus.

IL CONTO

Una richiesta di maggiore flessibilità, delineata dal ministro delle Finanze Roberto Gualtieri, in linea con quanto prevede il patto di stabilità che prevede quelle circostanze eccezionali utili da valutare per consentire interventi straordinari destinati a pesare sui conti pubblici. Il governo dovrà quindi presentare formale domanda formale e poi in sede Ue saranno valutate le spese proposte. Ma tutto ciò - segnalano da Bruxelles - avverrà in un «clima di comprensione e solidarietà». Uno scenario potrebbe peraltro essere esteso ad altri Paesi qualora il contagio dovesse estenderesi. La voglia di fare altro debito mette d'accordo maggioranza e opposizione anche se quest'ultima vorrebbe entrare anche nel merito della spesa. Per sforare il governo dovrà ottenere il via libera dal Parlamento che, a maggioranza assoluta, dovrà votare un nuovo aggiornamento del Def - indicando anche un piano di rientro - avendo concordato lo sforamento con la Commissione. A Matteo Salvini la cifra indicata da Gualtieri non pare sufficiente: «Altro che 3,6 miliardi! Per aiutare seriamente, e in tutta Italia, imprese e famiglie italiane» «servono subito almeno 20 miliardi. E se l'Europa dicesse No, sarebbe un oltraggio inaccettabile». La maggior parte della somma dovrebbe in effetti essere destinata alle zone colpite della Lombardia e del Veneto anche se poi non dovrebbero mancare misure di sostegno ai settori più colpiti. A cominciare dal turismo. «Bene la decisione del Governo italiano di sforare» - sostiene Giorgia Meloni - ma patti chiari: il deficit serve a misure straordinarie in ambito sanitario e per il sostegno all'economia, non per le spese care alla sinistra». Quindi «via subito tetto al contante, fattura elettronica e grande fratello fiscale».

Dopo giorni di allarmismi si cerca di arginare la crisi economica nella quale il Paese rischia di precipitare frutto anche di una sostanziale incapacità della maggioranza di adottare provvedimenti pro-crescita. A sostegno delle ragioni del Nord interviene l'azzurra Maria Stella Gelmini seconda la quale «le misure economiche previste dal governo sono insufficienti». «Servono - aggiunge - interventi strutturali e aiuti concreti a imprese, lavoratori e partite Iva».

Convinto che il Paese possa uscire in piedi dall'emergenza sanitaria ed economica è il segretario del Pd Nicola Zingaretti secondo il quale «il ministro Gualtieri ha annunciato dei provvedimenti importanti, l'inizio di una strategia di reazione». Dal Nazareno fanno anche sapere che Zingaretti e Andrea Orlando incontreranno oggi i rappresentanti delle forze sociali e produttive «per confrontarsi sulle misure da mettere subito in campo».

Una decisione che provoca più di un malumore nel M5S per quella che viene definita una «fuga in avanti», visto che il premier Giuseppe Conte ha fissato per mercoledì l'appuntamento con sindacati e parti sociali. «Sembra di assistere alle stesse scene viste lo scorso anno con la Lega e Salvini» - sostengono i grillini - quando, in vista della manovra, Salvini convocava al Viminale le parti sociali.

Ma. Con.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA