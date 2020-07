IL TURISMO

VENEZIA Com'è la prima estate dopo il lockdown? «Autarchica»: così Marco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto, fa il punto sulla stagione turistica. Gli stranieri non arrivano e i fatturati crollano del 70%, malgrado l'impegno nel «sanificare, garantire test, abbassare i prezzi, aumentare i servizi».

MARE

Secondo le rilevazioni dell'associazione, a Jesolo sono aperti 330 alberghi su 370, ma l'occupazione delle camere raggiunge il 90%-95% nei weekend, mentre scende al 60% nella media infrasettimanale: il tasso di cancellazione è salito dal 15 al 30%. A Caorle nell'ultima settimana le presenze turistiche sono al -70% rispetto al -50% della precedente, con il 90% degli hotel operativi. Come a Bibione, dove l'occupazione è al 50%, nonostante un timido ritorno dei tedeschi.

CITTÀ D'ARTE

A Venezia attualmente è aperto il 70% delle strutture, ma i tassi sono crollati: 15%, dopo essere saliti al 40% solo nella notte del Redentore, comunque ben poco rispetto al tradizionale tutto esaurito e insufficiente a reggere i costi aziendali in vista dell'autunno. Addirittura a Vicenza è aperto il 70% degli alberghi, ma al sabato e alla domenica molti chiudono perché registrano poco più dello 0%. Anche a Padova l'occupazione massima delle camere non è andata finora oltre il 30%. Più varia la situazione a Treviso: intorno al 30% nei feriali, al 5% nei weekend; soffre soprattutto la zona sud, legata a Venezia, mentre resistono le colline Unesco: 20% nel fine settimana. A Verona è aperto l'80% degli hotel, ma si fatica a raggiungere un tasso del 10%, anche per la cancellazione della stagione lirica, delle fiere e dei concerti.

MONTAGNA

A Cortina d'Ampezzo, dov'è aperto il 95% delle strutture, in giugno le presenze sono precipitate al -80%. A luglio qualcosa si è mosso, con prenotazioni fino al 20 agosto anche da parte di turisti stranieri, ma la permanenza media è di 2-3 giorni. D'altra parte anche nel resto delle Dolomiti, malgrado un 95% di aperture, sono venuti a mancare tutti i grandi eventi sportivi che solitamente portavano a pernottare tra le 10mila e le 20mila persone. E in questo periodo, quando solitamente cominciavano già a fioccare le richieste per Natale e Capodanno, è ancora tutto fermo.

LAGO E TERME

Sembra andare un po' meglio al lago di Garda, dove l'occupazione prefestiva e festiva delle camere è al 75% e gli ospiti stranieri (soprattutto tedeschi, austriaci e svizzeri, ma con un ritorno anche degli olandesi) sono aumentati del 3% rispetto alla scorsa settimana. Dal lunedì al venerdì il tasso è salito dal 25-30% di giugno al 50-60% di fine luglio, con previsioni del 51% per Ferragosto. Nella zona delle Terme Euganee è aperto circa il 40% degli hotel, strutture che dall'inizio dell'anno hanno registrato perdite di fatturato superiori al 75%. Tra il primo e il secondo fine settimana di agosto aprirà il 95% degli alberghi. Più della metà di questi sta però iniziando adesso a misurarsi con il mercato e finora è a un -100% di presenze.

