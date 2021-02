L'ESPLOSIONE

VENEZIA Accensioni ed esplosioni pericolose. Sono le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Vicenza nel fascicolo aperto per lo scoppio di una bomba-carta, avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì, fuori dalla casa dell'europarlamentare Alessandra Moretti. Trasversale la solidarietà della politica all'esponente del Partito Democratico, anche se gli inquirenti non escludono che il bersaglio possa essere stato un altro, visto che nella stessa strada si trovano ulteriori obiettivi potenzialmente sensibili, come ad esempio la sede locale della Caritas.

LE INDAGINI

L'esplosione ha svegliato anche altri componenti della famiglia Moretti, residenti nei pressi dell'abitazione dell'eurodeputata, che attualmente vive a Bruxelles e da lì ha commentato il fatto: «La magistratura e la polizia stanno indagando e ho grande fiducia nel loro lavoro. Ho ricevuto tantissimi messaggi e ringrazio davvero tutti per la solidarietà, espressa dai miei concittadini e dai colleghi. Mi auguro si sia trattato semplicemente di un gesto goliardico senza implicazioni violente». Non a caso le indagini della Digos starebbero verificando anche altre piste investigative, oltre all'atto intimidatorio contro la dem.

LA CONDANNA

Pressoché unanime la condanna dei politici. Come succede in questi casi, a spiccare è la vicinanza degli avversari. Da Fratelli d'Italia, con la presidente Giorgia Meloni che si augura che «i colpevoli di questo gesto vengano presto individuati», alla Lega, con numerosi esponenti. Per esempio il governatore Luca Zaia: «La mia condanna è totale. So cosa vuol dire essere oggetto di minacce». Oppure Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale: «Non uno scherzo di Carnevale, ma una inutile provocazione, immotivata come spesso accade quando all'intelligenza si sostituisce la stupidità della violenza». E ancora, il vice Nicola Finco: «In casi come questo, non esistono differenze politiche». Più scontato, ma non meno affettuoso, il sostegno del centrosinistra. «Ogni atto violento va condannato con fermezza, senza se e senza ma», dice il portavoce delle opposizioni Arturo Lorenzoni. «Auspico che, come afferma lei stessa, si sia trattato di un incidente non legato all'attività politica», dichiara Alessandro Bisato, segretario veneto del Pd. «Qualora fosse confermato che l'obiettivo era intimidirla, siamo certi che non ci sono riusciti», aggiungono i consiglieri regionali dem Giacomo Possamai, Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni e Francesca Zottis. La collega pentastellata Erika Baldin si dice certa che Moretti «continuerà con serietà il suo impegno istituzionale» e il ministro Federico D'Incà parla di «un gesto inqualificabile e vigliacco».

Sempre dal Parlamento, la solidarietà del dem Andrea Ferrazzi («Avanti senza nessuna paura»), la condanna della renziana Sara Moretto («Chi ancora oggi alimenta il vento dell'antipolitica si dovrebbe sentire responsabile») e la censura del centrista Antonio De Poli («La violenza non rientra nel confronto politico civile»). La Cgil del Veneto sottolinea «il suo prezioso impegno, che in questi giorni l'ha portata sulla rotta balcanica». Chiude Matteo Ribon (Cna Veneto): «In un momento così complicato, caratterizzato da problematiche sanitarie ed economiche, servono coesione sociale, massima unità e responsabilità».

A.Pe.

