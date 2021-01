L'ESPERTO

VENEZIA Pfizer Biontech non ce la fa e Moderna da solo non basta? «AstraZeneca è l'unico che può arrivare rapidissimamente e cambiare le cose»: parola del trevigiano Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco. Il luminare della virologia, ospite a Marghera del governatore Luca Zaia, traccia così la rotta per l'uscita dal tunnel: «Prevenzione e terapie, quindi avanti con il vaccino, ma anche con gli anticorpi monoclonali».

L'EFFICACIA

La valutazione di Ema, corrispettivo europeo di Aifa, è attesa per il 29 gennaio. «Non ho la sfera di cristallo, ma credo che l'approvazione potrebbe arrivare anche qualche giorno prima», dice Palù, che nel suo eccellente inglese dà del tu agli scienziati di mezzo mondo e dei britannici apprezza l'approccio pragmatico ai problemi: «La loro Agenzia ha autorizzato AstraZeneca, anche se ha un'efficacia inferiore rispetto al 95% di Moderna e Pfizer. Non a caso Ema ha chiesto un supplemento di indagini, perché erano stati commessi errori nella sperimentazione e nel controllo, al punto che in una certa coorte di pazienti la prima dose dimezzata associata alla seconda produceva un effetto significativamente e inspiegabilmente superiore, dal 60-65% al 90%, salvo poi verificare che la popolazione di studio non era omogenea e che i tempi erano diversi. Ma ora l'azienda sta portando altri dati e penso che alla fine questo vaccino si rivelerà utile: costa poco, non ha bisogno della catena del freddo e appunto vede già gli inglesi come cavie».

LE VARIANTI

Al riguardo, il docente emerito dell'Università di Padova osserva che «nessuno degli inglesi vaccinati si è infettato, malgrado la variante inglese sia ormai dominante», il che gli fa pensare che il vaccino sia efficace rispetto alla mutazione intervenuta, anche se «qualche dubbio c'è su quella sudafricana». Secondo l'ultimo aggiornamento, finora la Regione ha somministrato 97.244 dosi di Pfizer. «Se arrivano quelle di AstraZeneca evidenzia Palù siamo in grado di organizzarci e il Veneto molto meglio di altri, prima Regione a dotarsi del registro vaccinale che nel 40% d'Italia ancora non c'è. Credo che ci potrebbe volere un anno per vaccinare il 60-65% della popolazione italiana: organizzandoci potremmo arrivare a 150.000 vaccinazioni al giorno, lavorando su 12 ore anche al sabato e alla domenica. C'è l'accordo con i farmacisti, ma sarebbe importante anche il coinvolgimento dei medici di medicina generale e degli specializzandi». Al suo successore Andrea Crisanti, che stigmatizza lo svolgimento di una campagna vaccinale in piena emergenza, Palù rivolge indirettamente una domanda retorica: «Dovremmo forse aspettare che passi la pandemia per vaccinarci? O crediamo alla scienza, o non ci crediamo».

LA RICERCA

Se questa è la profilassi, poi ci sono le cure. Annuncio del presidente di Aifa: «Anche l'Italia partirà con un progetto ricerca sugli anticorpi monoclonali, confrontando quelli di Eli Lilly e di Regeneron, con cui è stato trattato Donald Trump. Ora c'è una settimana di tempo per l'adesione al programma». Chiosa di Zaia: «Sicuramente ci sarà anche il Veneto». Sottolineatura di Palù: «È stato uno sforzo anche veneto, perché gli anticorpi monoclonali possono essere una risorsa per curare i pazienti a casa, come fa questa Regione. Al momento sono prodotti da 6 aziende e prevedono un'infusione di 20 minuti, a cui segue un'ora di osservazione, con una riduzione dei tassi di ospedalizzazione pari al 90%. Ma adesso stanno per arrivare le iniezioni intramuscolari, che possono essere effettuate a domicilio dal medico di base o dell'Usca».

IN PRIMAVERA

Prevenzione e terapie, dunque, per uscirne quando? «Non si ricorda nella storia ribadisce Palù una pandemia che duri più di due anni. Credo che questo dovrebbe essere il destino di un virus come questo. Il problema è che questa emergenza ci sta bloccando ed è chiaro che dobbiamo mettere in atto tutto, adesso e subito. Non possiamo permetterci un lockdown da qui alla fine. Ma forse in primavera, con più attività all'aria aperta, maggiore radiazione ultravioletta e l'effetto della vaccinazione, potremo guardare al futuro con un certo ottimismo».

Angela Pederiva

