VENEZIA «Il test fai da te in fase di sperimentazione in Veneto consente di vedere l'epidemia in modo dinamico e potrà essere una svolta nella lotta al Sars-CoV-2». È quanto ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e membro dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria. «È un test - ha detto Bassetti - che ha avuto l'ok dall'Fda (l'ente amministrativo statunitense Food and Drug Administration che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ndr) e non è fatto in un sottoscala. Con l'autosomministrazione le persone potranno evitare di uscire e mettersi in coda nei drive-in. Così si riusciranno anche a mantenere le nuove infezioni sotto controllo».

Quanto all'atteso vaccino, Bassetti ha detto che non bisogna perdere tempo: «Si parta con una grande campagna di informazione e comunicazione sui rischi e benefici. Non facciamo come è accaduto con la legge Lorenzin, peraltro ben fatta, ma che andava supportata». Secondo l'esperto, inoltre, «occorre da subito elaborare un piano per disegnare come e dove verranno fatti i vaccini. È impensabile pensare che tutto sia in capo alle Asl, dovranno essere coinvolte le farmacie, i camper dell'Avis e anche l'esercito».

