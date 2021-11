Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ESPERTOVENEZIA Come va ripetendo ormai da quasi due anni, nemmeno il signore della virologia possiede la sfera di cristallo. Del resto a uno scienziato qual è Giorgio Palù, docente emerito all'Università di Padova, compete indicare un percorso di razionalità per l'uscita dal tunnel. «Prima di arrivare al lockdown, dovremmo vaccinare chi non si è immunizzato, favorire la terza dose al compimento dei sei mesi dalla seconda e commutare...