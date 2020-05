L'ESPERTO

PADOVA «Padova è un esempio di virtù civili, però purtroppo in televisione hanno fatto vedere altre città dove si vede gente affollata senza mascherine. Io voglio dire a queste persone che noi abbiamo lavorato giorno e notte per arrivare a questo punto, e che è veramente un delitto sprecare il lavoro fatto». È duro Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia di Padova. La critica dello scienziato si riferisce alle immagini dei navigli milanesi diventate virali nelle scorse ore, che mostrano capannelli e mascherine abbassate all'ora dell'aperitivo. «Sono indignato, non preoccupato - ha aggiunto -. Queste persone non possono sprecare tutto lo sforzo che è stato fatto, perché poi è difficile convincere queste persone a rifare lo stesso lavoro sulla base di un comportamento negligente».

Crisanti si è espresso anche sulle recenti dichiarazioni di Matteo Tagliariol, uno dei campioni della scherma azzurra, su cui si è accesa la polemica. Tagliariol ha attribuito ai mondiali militari di Wuhan, svolti dal 18 al 27 ottobre scorso, un possibile inizio di diffusione del virus nel mondo. «Ci siamo ammalati tutti ha detto l'atleta - 6 su 6 nell'appartamento e moltissimi anche di altre delegazioni. Tanto che al presidio medico avevano quasi finito le scorte di medicine». Pronta la risposta del medico. «A Padova e in Veneto dall'inizio di novembre fino a gennaio non abbiamo trovato nessun caso di Coronavirus ha spiegato Crisanti -. Noi siamo il centro di riferimento regionale dell'influenza, quindi abbiamo collezionato e archiviato tutti i campioni dei tamponi che ci sono giunti da ottobre a febbraio-marzo e li abbiamo ri-testati tutti retrospettivamente, per vedere se c'era qualcuno che ci era sfuggito. Quest'analisi finora non ha dato nessun risultato positivo».

L'attenzione ora è tutta sulla fase 2, quella della graduale riapertura delle attività. I casi sono in continua diminuzione, ma c'è il rischio che si presenti una recrudescenza dell'epidemia. «L'apertura dev'essere fatta sulla base del rischio sottolinea Crisanti - una riapertura indifferenziata significa che non è stato calcolato il rischio. La scienza si basa su misure, e se non ci sono misure sono contrario».

La ricetta è racchiusa nell'indagine condotta a Vo', il piccolo comune sui Colli Euganei dove viveva la prima persona morta ufficialmente di Covid-19 sul territorio nazionale. «Fare tamponi non come diagnosi - insiste Crisanti - ma come strumento di sorveglianza integrato in tutte le attività epidemiologiche territoriali».

Elisa Fais

