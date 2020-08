LA CAMPAGNA

NEW YORK Era dal 2008 che negli Usa non si sentiva ripetuta tante volte la parola «storico». Dopo la vittoria, appunto storica, di Barack Obama alle presidenziali di 12 anni fa, solo ora la scelta di Kamala Harris come vice del ticket presidenziale democratico sta riscuotendo altrettanto fervore e passione. Il duo Joe Biden-Kamala Harris ha fatto la sua prima comparsa insieme ieri pomeriggio nel Delaware, ma nelle ore precedenti in una serie di tweet tutti e due hanno indicato una volontà comune di battersi contro Donald Trump e di riunire il Paese: «Ora l'America ha bisogno di azione - ha scritto lei, puntando sulla battaglia -. Nel mezzo di una pandemia, il presidente sta tentando di distruggere il sistema sanitario. Mentre le piccole imprese chiudono, lui favorisce i ricchi donatori. E quando la gente ha invocato sostegno, lui ha usato i gas lacrimogeni». Biden ha invece sottolineato il suo tema preferito del sogno americano: «Kamala è cresciuta credendo nella promessa dell'America perchè l'ha vista in prima persona ha scritto, ricordando che la sua vice è figlia di immigrati - e insieme combatteremo ogni singolo giorno perchè quella promessa sia mantenuta per tutti gli americani». Il sogno di Joe Biden è di vincere il prossimo 3 novembre, e di riunire il Paese, ricucendo gli strappi ideologici degli ultimi anni, come ha twittato subito dopo aver comunicato la scelta: «Siamo in una battaglia per l'anima di questa nazione». Sintomatico che abbia scelto una persona che per alcuni versi sembra una versione femminile di Obama stesso, e che è stata grande amica del suo figlio Beau, quello che lo aveva sempre seguito e consigliato, e che è stato ucciso da un cancro al cervello nel 2015. Beau era ministro della giustizia del Delaware, quando Kamala lo era della California, e si aiutavano e si consultavano spessissimo. La senatrice è figlia di una immigrata indiana e di un immigrato giamaicano, una ricercatrice sul cancro e un professore di economia. Da bambina ha frequentato una chiesa battista con il padre e un tempio hindu con la madre, e con tutti e due ha partecipato a manifestazioni per i diritti civili. Conosce bene l'India, dove i suoi nonni sono stati all'avanguardia nella lotta per l'indipendenza dagli inglesi e per i diritti delle donne. Ha passato la sua gioventù nel Canada francese, dove la madre insegnava alla McGill University di Montreal. E' sposata a un collega, bianco, e non ha figli. E' in parte nera e in parte hindu, ed è dunque un cocktail di culture diverse, di esperienze diverse, e ha visto il mondo. Il suo curriculum politico è liberal, ma non tanto. Difatti se si eccettuano gli attacchi scontati di Trump, che l'ha definita «falsa» e «maleducata», le critiche più severe alla scelta sono venute dall'ala sinistra de partito, che nel passato di Kamala, già procuratrice distrettuale a San Francisco e poi ministro della Giustizia della California, vede un approccio da legge e ordine non in linea con lo stato d'animo delle manifestazioni contro la polizia che da due mesi movimentano le città. Biden tuttavia ha tenuto presente anche possibili scenari catastrofici: cosa succederebbe se a novembre il ticket democratico vincesse le presidenziali ma lui stesso, che ha già 77 anni, dovesse ammalarsi, dovesse morire? Il peso della nazione cadrebbe sulle spalle del suo vice. In questi mesi di pandemia, è stato impegnato a cercare una vice che avesse la tempra e l'esperienza per poter eventualmente mettersi al timone da un momento all'altro, e che fosse gradita anche ai moderati, agli indipendenti e perfino a repubblicani never-Trump.

Anna Guaita

