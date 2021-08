Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSQualche raffica sporadica attorno ai palazzi del governo, poi il silenzio. L'esercito governativo in rotta. Cade in questo modo Herat, la terza città dell'Afghanistan, dove gli italiani fino a poche settimane fa garantivano la presenza della Nato. In un mese i talebani potrebbero entrare a Kabul ed entro l'11 Settembre, esattamente vent'anni dopo l'attacco alle Torri Gemelle, chiudere con una clamorosa vittoria la long war, la lunga...