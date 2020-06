IL RETROSCENA

ROMA La lettera di Atlantia alla Commissione europea irrita non poco il governo, ma non ferma la trattativa sulla conferma della concessione ad Autostrade per l'Italia (Aspi). «Per noi non cambia nulla», dice un ministro che segue il dossier. Ma a maggior ragione, dopo che l'azienda della famiglia Benetton ha accusato il governo di mettere «a rischio la sopravvivenza della società» e di aver violato le norme europee, la trattativa si fa ancora più muscolare: il governo, che con il premier Giuseppe Conte ha già definitivo «inaccettabile» un primo rifiuto di Aspi, intima alla società controllata da Atlantia la «piena attuazione» delle tariffe autostradali stabilite dalla Autorità di regolazione dei trasporti (Art). «E non è un'opzione, ma un obbligo di legge», spiega il ministro.

A favore del governo c'è il fattore tempo. Aspi entro il 30 giugno - in base al decreto Milleproroghe - deve adottare le tariffe fissate da Art che, di fatto, porteranno a una riduzione media annua dei pedaggi del 5%. «Ed è praticamente certo», affermano fonti informate, «che la Commissione europea in 12 giorni non risponda all'appello di Atlantia e di Aspi che ancora pretendono di avere una redditività del 30% sul capitale investito: per ogni 100 euro, 30 di guadagno. Assurdo, fuori mercato e per di più contra legem».

Una volta che Aspi sarà andata a Canossa, si sarà piegata, Conte e i ministri competenti Paola De Micheli (Trasporti), Roberto Gualtieri (Economia) e Stefano Patuanelli (Sviluppo) spingeranno sull'acceleratore per ottenere il cambio azionario in Aspi, con l'ingresso di Cassa depositi e prestiti (Cdp) e della cordata di fondi di investimento e previdenziali guidata da F2i. Obiettivo: spingere Atlantia e dunque la famiglia Benetton in minoranza, con una quota di Aspi non superiore al 40% (ora detiene l'88%), in modo da convincere i 5Stelle ad accettare la rinuncia alla revoca e ad ingoiare la conferma della concessione (rivista e corretta) ad Aspi.

Il piano che non si arresta di fronte all'appello a Bruxelles di Atlantia, che accusa il governo di «violare le regole di libero mercato, provocando un danno significativo agli investitori italiani ed esteri» costringerla a vendere le quote di Aspi a «un valore ridotto». Anzi, l'esecutivo rosso-giallo è quanto mai convinto che «questo debba essere l'epilogo dell'annosa vicenda. Tanto più perché abbiamo notizie certe da Bruxelles che la Commissione non interverrà a favore di Atlantia».

«IN UN VICOLO CIECO»

Insomma, Conte & C si sentono in una botte di ferro e sono convinti che Atlantia sia ormai in un vicolo cieco. L'operazione non può però essere eccessivamente aggressiva: se venisse ridotto oltre misura il margine di profitto della gestione della rete autostradale, a farne le spese sarebbe anche Cassa depositi e prestiti che è finanziata con il risparmio postale. «Dunque vanno salvaguardati i rendimenti della società concessionaria», dice un'altra fonte.

C'è da dire i margini sono pochi. Art stabilisce che entro il 30 giugno Aspi debba rivedere il piano economico finanziario. E nel rivederlo deve recepire le nuove tariffe e una riduzione del 3,8% della remunerazione degli investimenti. Finora Atlantia ha risposto dichiarandosi disponibile a diminuire i pedaggi del 5% ogni anno per i prossimi 5 anni, invece Art impone la riduzione per l'intera durata della concessione. Inoltre il piano tariffario fissato da Art riguarda i costi di gestione e di investimento. E a differenza del passato il rischio traffico è a carico del concessionario: se diminuisce il numero di autoveicoli circolanti sulla rete autostradale, a farne le spese sarà Aspi che non potrà aumentare come ha fatto finora i pedaggi per compensare i minori introiti. Va poi tenuto conto che è stato introdotto da Art il metodo del price cap che induce a migliorare i costi di gestione, a recuperare produttività e a «contenere i ricavi del concessionario, trasferendo direttamente agli utenti, in termini di riduzione tariffaria per il successivo periodo regolatorio, gli eventuali maggiori ricavi» dovuti al «maggior traffico».

