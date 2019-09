L'esecutivo rosso-giallo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Alle 19.25 il blog dei 5 Stelle pubblica il risultato della consultazione online sulla piattaforma Rousseau: hanno votato in 79.534 (su 117.194 iscritti) e il 79,3 per cento ha detto sì al nuovo governo rosso-giallo guidato da Giuseppe Conte. L'ultimo ostacolo per il superamento della crisi appare superato, nella notte proseguono le trattative, ma ora la strada appare in discesa, perché Luigi Di Maio ha rinunciato alla pregiudiziale del posto di vicepremier e si avvia al Ministero degli Esteri. Questa mattina Giuseppe Conte...