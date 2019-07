CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESCAMOTAGEROMA Dove non arriva il decreto sicurezza bis, arrivano gli accordi tra Stati. Il patto a sorpresa con La Valletta per lo sbarco dei migranti a bordo della nave Alex, nasconde un escamotage studiato nei dettagli: aggirare la magistratura italiana, considerata troppo morbida, per raggiungere l'obiettivo di togliere dalla circolazione le navi delle Ong ancora presenti nel Mediterraneo. E Malta, per anni in scontro con l'Italia sul dossier migranti, è diventata la prima alleata del Viminale. Mentre resta altissima la tensione con la...