L'escamotage del dj set per aggirare le norme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA I fan lo aspettavano alla Lanterna Azzurra di Corinaldo alle 22. Ma all'una di notte Sfera Ebbasta non era ancora arrivato. Stava suonando all'Altromondo Studios, una delle discoteche più famose di Rimini. Stessa data, stesso prezzo del biglietto - 30 euro - e, soprattutto, stesso orario di esibizione: le 22. Perché quello previsto nella discoteca in provincia di Ancona non era un concerto, ma un dj set. Un'ospitata in un locale che consente all'artista di incassare intrattenendosi con il pubblico per molto meno tempo: al massimo...